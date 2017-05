Computable selecteert 10 grootbedrijfprojecten

Kandidaten

Computable ontving in totaal 51 aanmeldingen in de categorie ICT-project van het Jaar in het grootbedrijf. Een voordracht werd gedaan op basis van een projecttype: infrastructuur (on-premises en cloud), software/ontwikkeling, business en data, en security.

Op basis van het aantal aanmeldingen per projecttype is de volgende top tien (in alfabetische volgorde) voor het juryberaad van 12 mei uitgenodigd: