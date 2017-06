Computable selecteert 20 tech-startups

Jury

De jury die de top twintig samen heeft gesteld, bestaat uit de algemene jury, actieve juryleden (die het juryberaad bijwonen) en adviserende juryleden die digitaal mee geoordeeld hebben.

Actieve en adviserende juryleden beschikken over een volledige stem, de algemene jury - met daarin Jeroen Aris, Fred Bons, Dion Kotteman, Geke Rosier, Reza Sarshar, Bernard Vuijk en Alexander Wijninga - zorgt gezamenlijk voor één volwaardige stem. Het juryteam op 2 juni kent de volgende leden:

Geke Rosier, oprichter en eigenaar RightBrains.

Alexander Wijninga, ceo Watermelon.

Rhett Oudkerk Pool, ceo en oprichter Kahuna.

Samir Saberi, partner bij Node1 en StartupDelta en oprichter StartupJuncture en StartupsAnoniem.

Rogier Spoor, manager middleware services Surfnet.

Frank Willems, practice lead en managing partner IT Strategy, Governance and Leadership Quint Wellington Redwood.

Ieder lid van het juryteam heeft een eigen rol en beoordeelt de twintig startups vanuit de genoemde disciplines. Het juryberaad is van 13.00 tot 16.30 uur op zes hoog in het Beatrixgebouw van Jaarbeurs in Utrecht en is toegankelijk voor publiek.