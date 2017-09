Computable Awards 2017 passeert 50.000 stemmen

Nog steeds zijn in de categorie CEO van het Jaar de meeste stemmen uitgebracht. Het is de enige categorie die met zijn 3040 stemmen door de drieduizend is heen gebroken. De cloud-aanbieders volgen op de voet met 2998 stemmen, gevolgd door de hardwareleveranciers (2965 stemmen) en de digital companies (2911 stemmen). De drie projectcategorieën voor het onderwijs, mkb en grootbedrijf en de Nederlandse startups scoren de laagste aantallen met allemaal tussen de 2300 en 2400 stemmen.

In 2016 werden er in totaal 67.859 stemmen voor de Computable Awards uitgebracht. Publieksoordeel bepaalt voor 50 procent wie er wint, de andere helft ligt in handen van de jury.

Bekijk wie er genomineerd zijn voor de Computable Awards 2017

Stem ook voor de Computable Awards 2017