Yourhosting en Ifective werken samen in Azure Stack

Het Zwolse Yourhosting ondersteunt klanten binnen verschillende ict-gebieden, van de ontwikkeling en migratie tot het beheer, de technische ondersteuning en hosting. Een deel van die dienstverlening realiseert het bedrijf met partners zoals Ifective.



Ifective, gevestigd in 't Harde, herschrijft oude maatwerksoftware zodat deze is te migreren naar het Azure-platform van Microsoft. Volgens het bedrijf vragen her-ontwikkelde applicaties om minder datatransmissie en opslag en kunnen klanten deze goedkoper in de cloud hosten. De kosten van een applicatierenovatie zouden binnen twee jaar terugverdiend zijn.



Michiel Hameete, directeur en oprichter van Ifective licht toe: 'Doordat we voortaan de cloud-applicaties van klanten gaan hosten bij Yourhosting, hoeven we geen energie meer te steken in hostingexpertise en de strenge certificering die Microsoft op dit gebied heeft.' Hij benadrukt dat zijn businessconsultants zich nu volop kunnen richten op software-ontwikkeling en het verbeteren van de samenwerking met klanten en partners.