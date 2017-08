Carerix verhuist naar kantoor Rotterdam Airport

Nieuwe contactgegevens

De verhuizing vindt plaats op donderdag 7 en vrijdag 8 september 2017. De diverse afdelingen blijven per telefoon en email te bereiken. Het nieuwe adres is Rotterdam Airportplein 28. Ook kent het bedrijf een nieuw telefoonnummer: 085 743 04 50.



Carerix is leverancier van recruitment- en detacheringssystemen voor personeelsintermediairs, die in de vorm van een SaaS-model worden gehost en geleverd via beveiligde datacenters. De firma is opgericht in 2003 en telt circa vijftig medewerkers en klanten als Randstad, USG, Adecco, DPA en Manpower.