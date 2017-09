SLTN Inter Access lijft Jongens van Beheer in

‘De overname van Jongens van Beheer is een passende stap in de strategie van SLTN om zijn marktaandeel in managed services verder uit te breiden. SLTN en Jongens van Beheer kunnen klanten een compleet palet aan managed services-oplossingen, -diensten en ict-producten aanbieden’, aldus Eugène Tuijnman, oprichter en ceo van SLTN. ‘Door de overname verbreden we ons aanbod met name op het gebied van betaalbare virtuele-werkplekoplossingen.’



Ontslagen gaan er niet vallen, zo is uit het persbericht, waarin Tuijnman wordt geciteerd, op te maken: ‘Ik verwacht een sterk synergetisch effect van de overname, daar er slechts beperkt overlap is van activiteiten en functies.’



Ook Christian Bosman van Jongen van Beheer is enthousiast. ‘Innovatief, flexibel, ervaren, persoonlijke aandacht en in staat de beste prijs-kwaliteit te leveren; dat is wat klanten tegenwoordig vragen. De combinatie met SLTN is voor ons een logische en strategische keuze die dit en meer mogelijk maakt.’



Wat de gevolgen zijn voor het personeel van Jongens van Beheer en SLTN Inter Access, de kantoren, de naamgeving en eventuele nieuwe verticals waarop gericht wordt, is niet bekend. De ict-dienstverlener is naar eigen zeggen niet in staat een reactie te geven.