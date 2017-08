Dell EMC verkoopt x86 Bullion-servers Atos

SAP Hana-projecten

‘Dell EMC en Atos hebben in de afgelopen jaren samengewerkt met als doel Bullion-servers te combineren met de unified opslagoplossingen van Dell EMC om klanten een hoogwaardige toepassing te bieden voor de veilige implementatie van kritische SAP HANA-projecten’, aldus Ravi Pendekanti, verantwoordelijk voor de server-oplossingen van Dell.



Bullion is onderdeel van de data-intensieve, real-time infrastructuren van Atos Codex: een reeks oplossingen en functionaliteiten voor het ontwerp, de bouw, implementatie en beveiliging van smart data en cognitieve zakelijke diensten, dataplatforms en het internet of things. De servers zijn vanaf nu beschikbaar via Dell EMC.



Het van oorsprong Franse Atos levert it-diensten in vier domeinen. Het beschikt over honderdduizend medewerkers verspreid over 72 landen en heeft een pro forma jaaromzet van twaalf miljard euro. Het Nederlandse hoofdkantoor bevindt zich in Amstelveen. Daarnaast zijn er vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Zoetermeer.



Dell nam in oktober 2015 EMC over en haalde het bedrijf van de beurs. De afronding van de integratie van beide bedrijven tot het nieuwe Dell EMC vond eind 2016 plaats. De organisatie heeft een marktwaarde van tachtig miljard dollar en 180.000 medewerkers in dienst. Atos werd medio 2014 eigenaar van Bull. Naast de dienstentak kreeg Atos ook de hardware van de France ict-producent in handen, waaronder de Bullion-servers.