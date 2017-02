Reggeborgh steekt miljoenen in Be Informed

Het Apeldoornse softwarebedrijf wil het geld gebruiken om versneld overheden, financiële dienstverleners en organisaties in de industriële sector aan het klantenbestand toe te voegen.

Reggeborgh Technology is een investeringsfonds dat in 2016 is opgericht door Reggeborgh Invest en de technologie-ondernemers Jan-Willem Tusveld en Wilco Rietberg. Het fonds neemt in principe minderheidsbelangen in middelgrote technologiebedrijven met een conduitestaat en internationale groeiambities.

Be Informed beschikt over een modelgedreven business process-platform waarmee het processen in kennisintensieve omgevingen kan automatiseren. Het bedrijf noemt dit een softwareplatform voor de robotisering van kennisintensieve processen (Robotic Process Automation Platform). Be Informed is actief in met name Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Klanten zijn onder andere Procter & Gamble, het Europese Patent Office, de Immigratiedienst van Nederland en Groot-Brittannië en een aantal Britse banken en verzekeraars.

Medio 2016 sloot Be Informed al via het beleggersplatform NPEX, een achtergestelde obligatielening om de versnelde groei te financieren.