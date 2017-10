Computable-expert start met data-opleidingen

Een groep zelfstandige datamanagement en business intelligence (bi)-professionals is gestart met Data Leadership Education Services (dles). Dat is een opleider op het gebied van business analytics en big data, bedoeld voor consultants, architecten, project/programma managers en informatiemanagers. Computable-expert Minne van der Sluis is de aanjager van het initiatief.

Data Leadership Education Services biedt momenteel vijf cursussen op het gebied van internet of things, data science en data intelligence. Deze trainingen moeten organisaties helpen om de vruchten van data-gedrevenheid te plukken. Het helpt medewerkers een vertaalslag te maken van theorie naar de praktijk.

De organisatie zegt dat 'vooraanstaande experts en opleiders' een bijdrage leveren aan de opleidingen. Dat zijn Minne van der Sluis (eigenaar van SluisResults), Jan Wouter Heidemans (eigenaar van InfoWedges), Arjan Kooij (mede-eigenaar van IntellilinQ) en Hannes Velt (Agile coach).

Vijf opleidingen

Computable-expert en Dles-aanjager Van der Sluis vertelt: ‘Wat al deze docenten verenigt, is de overtuiging dat bijna elke organisatie vanuit de veranderende rol van data keuzes moet maken over architectuur, inrichting, processen, methoden en technieken en governance. Vanuit die overtuiging bieden we een breed programma opleidingen die hierbij helpen: het opbouwen van data leadership.’

Dles biedt momenteel vijf cursussen, gericht op data driven architecture, data driven intelligence, Agile in data science teams, business driven analytics & self service en internet of things. Cursisten ontvangen na afronding een certificaat van deelname. De organisatie werkt aan opleidingen op het gebied van datavisualisatie en infographics en business information management.