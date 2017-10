SAS helpt Rijkswaterstaat bij analyse IoT-data

Rijkswaterstaat heeft zijn samenwerking met analysesoftwareleverancier SAS verder uitgebreid. Zo maakt de beheerder van het Nederlandse hoofdwegennet voor de analyse van data van sensoren en andere IoT-toepassingen gebruik van SAS Event Stream Processing. Er werden al oplossingen van SAS ingezet voor bi-toepassingen, analyse van bijvoorbeeld hrm en SAS helpt de organisatie stappen te zetten om betere voorspellingen te doen over onderhoud en kosten.

Tijdens het evenement Analytics Experience van SAS, maakte Rijkswaterstaat bekend dat het voor de analyse van IoT-data het platform SAS Event Stream Processing inzet. Rijkswaterstaat krijgt naar eigen zeggen per seconde ongeveer tweehonderdduizend signalen binnen van sensoren die meten wat er gebeurt op snelwegen en vaarwegen en in en rond dijken, tunnels, bruggen en stuwen.



Aan de hand van die data kan het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu bijvoorbeeld voorspellen welke weg- of waterwerken wanneer onderhoud nodig hebben en wanneer onderdelen vervangen moeten worden.

'SAS Analytics helpt ons op verschillende manieren, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van inzicht in hoeveel kilometer snelweg er in gebruik is en of we genoeg zand op voorraad hebben in het geval van een overstroming', licht Bas van Essen, hoofdverantwoordelijke van het Datalab van Rijskwaterstaat toe.

Onderhoud

Rijkswaterstaat wil met de oplossing van SAS beter en sneller inzicht in de prestaties van de middelen van de organisatie krijgen, waardoor het bijvoorbeeld in een vroegtijdig stadium de juiste onderhoudsbeslissingen kan nemen en daarmee kosten bespaard. Details over de looptijd en de inhoud van de contracten met SAS werden niet toegelicht.