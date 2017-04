Voetbal-BI-platform Remiqz krijgt half miljoen

Harde cijfers

Net als de investeerders gelooft Slijk dat het verbeteren van de besluitvorming bij transfers door gebruik te maken van de juiste data de toekomst heeft. 'Met deze investering kunnen we sneller opschalen naar de totale voetbalmarkt', vertelt Slijk. 'Je kunt je wellicht voorstellen dat deze markt enorm is. Er is zelfs concrete interesse uit China voor een transparante spelersmarkt.'

Slijk benadrukt dat de software niet alleen marktwaardes berekent. 'We kunnen ook inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van een transfer voor het commerciële potentieel van een heel elftal. Een transfer heeft immers invloed op de kampioenskansen én op winstkansen van een club in de nationale en de Europese competitie. Dit maakt dat clubs in één oogopslag zicht krijgen op de toekomst. Het is informatie die ze kunnen gebruiken om hun strategie met harde cijfers te onderbouwen.'

Naast de investering van een half miljoen euro kondigt Remiqz aan dat het bedrijf een samenwerking aangaat met sportdataleverancier Gracenote Sports (voorheen Infostrada Sports; onderdeel van het eerder dit jaar door Nielsen overgenomen Gracenote).