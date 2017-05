SAP wil 600 miljoen dollar van AB InBev

De claim van SAP kwam aan het licht door een vermelding in het laatste jaarverslag van AB InBev. De herziening van de licentieovereenkomst zou het bedrijf ‘potentieel meer dan zehonderd miljoen dollar kunnen kosten’.

Volgens SAP heeft Anheuser-Busch zijn systemen en gegevens gebruikt zonder de juiste licenties en is het bedrijf daardoor veel geld misgelopen. De zaak, die in behandeling is bij een Amerikaans arbitragehof, doet denken aan de rechtszaak die SAP al inspande tegen drankengigant Diageo. Daar draaide het conflict over het precieze aantal gebruikers dat toegang had tot de SAP-diensten voor erp. Diageo had immers ook enkele concurrerende systemen van Salesforce ingeschakeld die toegang hadden tot het SAP erp-systeem. Voor het gebruik van de software om die twee systemen te connecteren, betaalde Diageo een vergoeding volgens het volume van doorgegeven berichten. SAP eiste echter dat het vergoed zou worden op basis van aantal gebruikers, ook al komen die binnen via het Salesforce-systeem.

Heel wat gebruikers van SAP zitten dan ook met grote vragen rond de precieze modaliteiten van de licentieovereenkomst en de definitie van ‘directe’ en ‘indirecte’ gebruikers. Het softwarebedrijf heeft beloofd dat het binnenkort met een verduidelijking komt.