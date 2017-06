Information Builders levert BI-oplossing Plainwater

Analyse data-assets

Martijn Möllmann, senior partnermanager EMEA bij Information Builders: ‘De toetreding van Plainwater aan het Information Builders Analytics Accelerator-programma verbreedt de mogelijkheden om onze oplossingen te leveren aan een scala van nieuwe klanten. Elk bedrijf, ongeacht omvang, moet in staat zijn bestaande data-assets te analyseren, zodat het beter geïnformeerde beslissingen kan nemen.’



Information Buillders biedt softwareoplossingen voor business intelligence en analytics. Het bedrijf, in 1975 opgericht, heeft naast het hoofdkantoor in New York vestigingen over de gehele wereld. In Nederland heeft de leverancier een kantoor in Amstelveen.



Het in Den Haag gevestigde Plainwater adviseert bedrijven rondom architectuur, datawarehousing, rapportages en dashboards. Het bedrijf gebruikt hierbij SAP Netweaver, het Information Builders-platform en Microsoft BI, aangevuld met Business Objects-reporting tools. De onderneming is opgericht in 2015.