Google Cloud gaat partnerschap aan met SAP

De Duitse erp-aanbieder SAP is de nieuwe cloud-partner van Google. De samenwerking met SAP houdt in dat de cloud- en machine learning-oplossingen van Google geïntegreerd worden in de erp-applicaties van SAP. Dit maakt de internetgigant bekend tijdens de cloud-conferentie Google Cloud Next ’17 in San Francisco.

Een ander onderdeel van het partnerschap tussen SAP en Google is de integratie van de database van SAP Hana op het Google Cloud Platform (GCP). Google Cloud is naar eigen zeggen de eerste publieke cloud-verkoper die SAP Hana beschikbaar maakt voor ontwikkelaars via een on-demand-model. Google geeft daarnaast aan dat de onderneming ook het SAP-cloud-platform toegankelijk wil maken in de publieke cloud-omgeving van Google. De IAM (Identity and Access Management)-oplossing van SAP wordt nu ook ondersteund door Google Suite en het GCP. De integratie zorgt er volgens Google voor dat gebruikers makkelijk en veilig toegang hebben tot deze applicaties en bovendien gebruik kunnen maken van meerdere devices.

Machine learning en crm-integratie Beide bedrijven geven verder aan dat ze samen willen werken aan machine-learning-toepassingen, zoals conversatie-apps die gebruikers begeleiden door complexe workflows en transacties. Daarnaast wordt Gmail gecombineerd met de crm-oplossing van SAP. Hierdoor zijn e-mails direct in het crm-systeem te plaatsen.

