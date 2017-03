Google koopt Canadese startup Appbridge

De Canadese startup AppBridge is in 2014 opgericht door Cameron Wallin en Matthew McKinnon. Het bedrijf levert een G Suite-tool om data van servers, een cms of een cloudplatform naar Google Drive te migreren. AppBridge was al een partner van Google en wordt nu overgenomen. Hiermee wordt het een onderdeel van het G Suite-team. Meer informatie is vooralsnog niet bekend.