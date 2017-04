Microsoft wil cloud startup Cloudyn overnemen

Azure

De mogelijke aankoop past binnen de groei van Microsoft Azure, het cloudplatform van Microsoft. In het derde kwartaal van boekjaar 2017 was de omzet vanuit de ‘intelligente cloud’ met zo’n elf procent gegroeid naar 6,8 miljard dollar. Hierbij groeide de omzet vanuit Azure met maar liefst 93 procent.



‘Onze resultaten van dit kwartaal reflecteren het vertrouwen dat onze klanten hebben in de Microsoft-cloud’, vertelt Satya Nadella, ceo bij Microsoft. De potentiële overname past eveneens binnen de trend dat grote cloudaanbieders kleinere cloudplatformen overnemen. Zo nam Amazons AWS het afgelopen jaar cloudplatformen zoals Harvest.ai, Do.com, Biba en Thinkbox over.



Cloudyn levert SaaS-software waarmee bedrijven hun cloudgebruik kunnen monitoren en aflezen in een it-dashboard. Hierbij geeft de onderneming aan of het bedrijf efficiënt gebruikmaakt van de cloud en of een overstap naar een andere cloudprovider een kostenbesparing kan opleveren. Ook kunnen bedrijven vanuit Cloudyn hun cloudstoragecapaciteit uitbreiden. De onderneming claimt zo’n 400.000 virtuele machines en 12.000 applicaties te monitoren. Het hoofdkantoor bevindt zich in het Israëlische Rosh Ha’ayin. Daarnaast heeft de onderneming kantoren Boston en New York. In totaal werken bij het bedrijf zo’n tachtig medewerkers.