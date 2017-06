Expereo neemt het Franse Border 6 over

Internet- en cloudnetwerkdienstverlener Expereo uit Amsterdam lijft Border 6 in, een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in internetconnectiviteit en -architectuur. Expereo neemt de technologie van het bedrijf uit Annecy op in het cloudacceleratieplatform XCA, onder meer om internetrouting te verbeteren.

Expereo zegt wereldwijd actief te zijn en heeft in zijn datacenterlocaties zestien cloudacceleratie-hubs om het internetverkeer voor klanten soepel te laten verlopen. Het bedrijf wil in 2017 vier nieuwe hubs openen. Voor Border 6 betekent de overname dat het haar technologie internationaal kan inzetten. Het Amsterdamse bedrijf had al enige tijd een licentie op Border 6-software, zegt algemeen directeur Irwin Fouwels. Omdat de vraag naar betere cloudnetwerkoplossingen toeneemt, koos Expereo ervoor de Border 6-technologie middels een overname in huis te halen. Expereo, opgericht in 2004, is in 2014 overgenomen door de Amerikaanse investeerder Carlyle Group,

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/6042441). © Jaarbeurs IT Media.

