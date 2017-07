Yourhosting houdt klantdata in Nederland

Demoruimtes

Volgens Yourhosting is deze opzet van belang uit oogpunt van ict-beveiliging maar ook vanwege de Europese privacywetgeving GDPR of andere wet- en regelgeving. Het onderhouden van een hybride constructie kan echter complex en tijds- en kostenintensief zijn, mede omdat er twee platformen onderhouden moeten worden. Volgens het bedrijf biedt Azure Stack hiervoor mogelijkheden.

Het clouddienstenbedrijf zegt nauw betrokken te zijn bij de ontwikkeling van Azure Stack. Het bedrijf is een van de drie wereldwijde Microsoft Gold Partners die het platform mogen testen en evalueren. Yourhosting beweert dat het als eerste Nederlandse bedrijf een volledig operationele constructie beschikbaar heeft. Op het hoofdkantoor in Zwolle is en demoruimte ingericht; tevens is er in het Interxion-datacenter bij Schiphol-Rijk plek vrij gemaakt voor een zogeheten Azure Stack Experience Center. Hier kunnen geïnteresseerde partijen een hybride cloudconstuctie beta-testen.