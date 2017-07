Sogeti leidt Enexis naar Azure- en AWS-cloud

Enexis staat aan de vooravond van een grote transformatie van de software- en ict-omgeving. De samenwerkende ict-bedrijven die de aanbesteding hebben gewonnen, ontwikkelen een

‘cloud native’-architectuur en een nieuw ict-regiemodel waarvoor DevOps-teams worden opgeleid.



Het is voorzover het consortium kan nagaan de eerste keer dat een organisatie in de energiesector kiest voor een aanpak waarin zowel bestaande als nieuwe applicaties naar een publieke cloud-omgeving worden gemigreerd. Daarvoor is gekozen voor Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS). Enexis en het ict-consortium onder leiding van Sogeti gaan een intensieve samenwerking aan voor de duur van vier jaar. Die samenwerking is te verlengen met een looptijd van in totaal zestien jaar.