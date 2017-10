Equinix neemt Itconic en Cloudmas over

De overeenkomst wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 officieel beklonken. De acquisitie omvat vijf datacenters in vier regio’s: twee in Madrid, één in Barcelona, één in Sevilla en één in Lissabon, en voegt ongeveer 322.000 vierkante meter toe aan het internationale datacenterportefeuille van Equinix.

De uitbreiding van het aantal datacenters volgt op de groei die Equinix in 2016 doormaakte met nieuwe datacenters in economische kernregio’s zoals Dallas, Sydney en Tokyo en overnames in Japan (Bit-isle) en Europa (Telecity). Door de capaciteit in 2017 verder te vergroten wil Equinix een belangrijke rol blijven spelen voor bedrijven die hun it-operaties naar de cloud brengen.

De Carlyle Group nam Itconic in 2015 over via zijn fonds Europe Technology Partners III. Dit fonds richt zich op Europese technologie, media en telecommunicatie. In 2016 nam Itconic met steun van de Carlyle Group Cloudmas over.