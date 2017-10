Qurrent besteedt it-beheer uit aan Solvinity

De Solvinity Cloud biedt Qurrent de gewenste hoge beschikbaarheid op basis van redundant uitgevoerde infrastructuur, opslagsystemen en compute platformen. Een deel van de it-systemen zijn bovendien gemigreerd naar Azure, om toekomstige internet of things (IoT) en business intelligence-initiatieven vanuit de public cloud te kunnen ondersteunen.

Qurrent zegt steeds meer met big data te doen. 'We kijken of we kunnen voorspellen welke klanten wanneer contact met ons gaan opnemen', vertelt algemeen directeur Denis Slieker. 'Of welke klanten interesse hebben in energiebesparing, of juist in het zelf opwekken van energie. Zo willen we de klant beter in beeld krijgen, zodat we gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.'

Solvinity werkt onder andere voor de rijksoverheid, gemeenten, TNO, Trans Link Systems (OV-chipkaart), ING Bank, Nationale Nederlanden, Rabobank, Ahold, Aegon en ICS Cards. De jaaromzet bedroeg 38,5 miljoen euro in 2016. Er zijn ruim tweehonderd mensen werkzaam in Nederland, verdeeld over vestigingen in Amsterdam, Amersfoort en Assen.