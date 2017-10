Loyall ICT Group verkocht aan Arcus IT

Arcus IT Group uit Zwolle heeft branchegenoot Loyall ICT Group, met vestigingen in Zwolle en Rotterdam, overgenomen. Bij beide bedrijven werken ongeveer een man of 25; de samenvoeging maakt dat er een ict-dienstverlener ontstaat van circa 55 medewerkers. De overname is ingegeven door de noodzaak tot schaalvergroting.

Zowel Arcus als Loyall zijn actief in het verlenen van ict-diensten aan met name het middenbedrijf en middelgrote non-profit instellingen. Volgens Arcus IT-directeur Rob Verbeek past de overname bij de actuele ontwikkelingen in de ict-markt: 'Schaalvergroting is noodzakelijk om de snelle ontwikkelingen in onze markt voor te kunnen blijven. Kleinere ict-dienstverleners kunnen de investeringen in kennis, verbetering van bedrijfsprocessen en ontwikkeling van nieuwe diensten niet volhouden. Wij zijn het aan onze klanten verplicht om voorop te lopen en hen te helpen bij de inzet van de nieuwste technieken om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen en te blijven voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de GDPR die in 2018 vanuit Brussel op ons afkomt.'

Loyall-directeur Gerard Dresens sluit zich hier bij aan: “Voor Loyall betekent dit dat onze naam verdwijnt, maar dat we een grote stap zetten in de realisatie van de plannen die we in 2013/2014 hebben gemaakt. Toen hebben we besloten dat Loyall sterk moest groeien: Loyall zou vier keer zo groot moeten worden. Door de samenvoeging met Arcus wordt een grote stap in deze richting gezet.'

Loyall en Arcus IT

Loyall ICT is in 2011 ontstaan na de samenvoeging van de ondernemingen Morgan Automatisering uit Rotterdam (hardware- en softwarediensten) en Het Kantoor Automatisering uit Zwolle (beheerdiensten). In 2012 nam het bedrijf de boedel van New Release uit Deventer over.

Arcus IT Group is begin 2016 opgericht door ict-ondernemer en investeerder Rob Verbeek. Met als doel om door middel van acquisities en autonome groei uit te groeien tot een middelgrote ict-dienstverlener. Direct na de oprichting van Arcus werden Digital Dynamics Computers en Softwarehosting.nl uit het Gelderse Heerde overgenomen van de Walbeek Groep. Dit bedrijf verkreeg tegelijkertijd een 25 procent belang in Arcus IT Group. Eind april 2016 vond de volgende acquisitie plaats: de systeemintegratietak van Ifective uit 't Harde.