Xeelas helpt Sade met LoRa-netwerk in Istanbul

Via het LoRa-netwerk moeten bedrijven en overheden data verzenden, ontvangen en analyseren van duizenden aan internet gekoppelde apparaten. Xeelas levert kennis van het LoRa-wan-protocol.



Volgens Dick Klaassen, directeur van Xeelas, is Sade een geschikte partij omdat het beschikt over de schaalgrootte om een dergelijk groot LoRa-netwerk als in Istanbul gepland staat, uit te voeren. Het gaat volgens beide bedrijven om één van de eerste grootschalige toepassingen van LoRa in Turkije. De plannen van het LoRa-netwerk in Istanbul zijn onderdeel van een project waarin Sade Group LoRa-netwerken wil opzetten in tien grote Europese steden.



Xeelas levert in Nederland diensten rondom eigen hardware (gateways) en beheersoftware voor netwerken van IoT-toepassingen. Een voorbeeld van een klant is de verhuurder van toiletcabines en sanitairwagens Dixi. Dat bedrijf kan via een LoRa-netwerk de geografische positie van zijn verhuurde middelen achterhalen. Xeelas is KPN-partner en maakt deel uit van de LoRa-alliantie. Een groep bedrijven die LoRa-toepassingen in Nederland wil versnellen.