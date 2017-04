Flowmailer krijgt kapitaalinjectie CNBB

Flowmailer is een spin-off van Blinker en Mailplus, waarin CNBB in november 2016 een meerderheidsbelang nam. De investeerder dicht het bedrijf flinke groeikansen toe in een segment (het versturen van transactionele e-mails) waar op dit moment nog weinig Nederlandse bedrijven zich in bewegen. 'De specialistische kennis gecombineerd met het hoogwaardige afleverplatform van Flowmailer zijn een stevige basis voor de ambities die het bedrijf nastreeft', aldus CNBB.

CNBB is een venture capital-maatschappij die softwarebedrijven helpt bij hun groeiambities. De onderneming legt het accent op productontwikkeling, marketingoptimalisatie en meer efficiency in operationele klantprocessen. De mannen achter deze in 2007 gestarte investeringsmaatschappij zijn twee oprichters van Exact: Arco van Nieuwland en Lucas Brentjens.