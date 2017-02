'Datacenters dragen ruim 1 miljard bij aan economie'

'Significante bijdrage'

Stijn Grove, directeur van de DDA over deze cijfers: 'Multitenant datacenters hebben zich de afgelopen tien jaar snel over Nederland verspreid. De bouw en het operationeel houden van een datacenter is erg kapitaalintensief. Om die reden wordt wel eens gesteld dat datacenters geen significante bijdrage leveren aan de werkgelegenheid of het Bruto Nationaal Product (BNP) van Nederland.'



Volgens Grove is dat een verkeerde voorstelling van zaken en blijkt dat ook uit het onderzoek. 'Datacenters voorzien in sterke multiplier effecten voor de gehele economie en het is niet overdreven om te stellen dat ze cruciaal zijn voor ieder bedrijf en organisatie die op enigerlei wijze gebruik maakt van digitale technologie.'



Volgens Grove voorzien Nederlandse datacenters in robuuste huisvesting voor multinationals, het mkb, de publieke sector, de ict-sector en digitale startups. 'De meeste van deze datacenters zijn anonieme gebouwen waaraan niet valt te zien wat hun waarde is of wat er gebeurt.