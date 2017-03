Hoofddorp krijgt groen datacentercampus

Volgens Schiphol Area Development Company (SADC) zijn de voordelen voor datacenters onder andere de beveiliging van de campus op gebiedsniveau, voldoende stroom (doordat Alliance een nieuw stroomstation van 400 MVA realiseert) en ruimte om uit te breiden en zo te profiteren van de sterke connectiviteit (via dark fiber een directe datalink met internetknooppunt AMS-IX).

Schiphol Trade Park is ongeveer 140 hectare groot en ligt aan de doorgetrokken A4 met een eigen op- en afrit. Het terrein is via de A5 verbonden met de Amsterdamse haven en heeft als enige bedrijventerrein een eigen NS-station. Het complex heeft de ambitie voorop te lopen in duurzaamheid en innovatie.

Daar hoort in de ogen van SADC, die in samenwerking met Schiphol Real Estate en de gemeente Haarlemmermeer als gebiedsontwikkelaar optreedt, ook een datacenter-ecosysteem bij in de vorm van een Green Datacenter Campus. Doel is daarmee de internationale digitale concurrentiepositie van Nederland in het algemeen en Schiphol in het bijzonder te versterken.