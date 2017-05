Erasmus MC kiest extern twin-datacenter

Het universitair medisch centrum in Rotterdam ondergaat een grootschalige renovatie en uitbreiding. In eerste instantie wilde het ook een nieuw datacenter creëren voor de data- en softwaresystemen. Echter kwam het tot de conclusie dat het zelf niet in staat was om een datacenter conform de gewenste kwaliteits- en veiligheidsnormen in te richten én op niveau te houden. Het koos daarom om zijn systemen bij een extern datacenter onder te brengen.

De keuze viel op het twin-datacenter-concept van Bytesnet. Dit houdt in dat de data en softwaresystemen van Erasmus MC zijn ondergebracht in twee datacenters, van zowel Bytesnets als diens partner The Datacenter Group.



Erasmus MC zegt het eerste academisch ziekenhuis in Nederland te zijn dat zijn data- en softwaresystemen volledig buiten de deur onderbrengt. De uitbesteding moet een jaarlijks kostenbesparing van twintig procent opleveren. Bovendien biedt het een hogere beschikbaarheid en een betere beveiliging.