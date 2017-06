Amsterdamse regio is aanjager groei datacentermarkt

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘State of the Dutch Data Centers 2017 - Room for Growth’ van de Dutch Datacenter Association (DDA). In het rapport beschrijft de brancheorganisatie de actuele stand van zaken in de Nederlandse datacentersector en geeft een overzicht van de ontwikkeling van het afgelopen jaar.

De Nederlandse datacentermarkt groeide de afgelopen zes jaar met gemiddeld 17,5 procent. In 2016 kwam dat uit op zo’n vijftien procent. Nederland beschikt nu over 283.000 vierkante meter aan netto vloeroppervlakte in multi-tenantdatacenters.