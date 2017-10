Equinix koopt Turks datacenter van Zenium

De Amerikaanse datacenterdienstverlener Equinix neemt het Turkse datacenter van het Duitse Zenium over. Dat datacenter van vijftienhonderd vierkantemeter, gevestigd in Istanbul, wordt omgedoopt tot Equinix IS2. Met de aankoop wil Equinix zijn positie in Europa versterken. Het ziet Istanbul als een strategische poort tussen Europa en Azië en als een belangrijke economische en geopolitieke positie.

IS2 biedt Equinix vijftienhonderd vierkantemeter aan colocatie-ruimte. Dit kan uitgebreid worden tot twaalfduizend vierkantemeter. Daarnaast kan Equinix 22 megawatt aan it-vermogen voor klanten biedden. Dit helpt naar eigen zeggen om de groeiende vraag naar co-locatie- en interconnectie-diensten in Turkije en van wereldwijde klanten te beantwoorden.

Equinix is actief in 44 markten, verspreid over vijf continenten. ‘Istanbul is een belangrijk knooppunt voor onderzeese kabels tussen Europa, Azië en Afrika. Met de groei van de Turkse economie wordt Istanbul belangrijker als hub voor connectiviteit en technologische infrastructuur’, aldus Michiel Eielts, Benelux-directeur bij Equinix.

Overnamepad

Eerder deze maand kondigde Equinix de overname aan van Itconic en Cloudmas. Hiermee krijgt het datacenters in handen in Madrid, Barcelona, Sevilla en Lissabon.

In 2016 deed de datacenterdienstverlener ook diverse overnames. Zo kocht het TelecityGroup uit het Verenigd Koninkrijk en de Japanse Bit-isle. Ook kocht het 24 datacenters van Verizon, gevestigd in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.

In Nederland beschikt Equinix over kantoren in Amsterdam en Enschede en datacenters in Zwolle, Enschede en Amsterdam.



Zenium beschikt na de verkoop nog over datacenters in Londen en Frankfurt.