Quint vult big data-lacune in met partner Target

Partijen denken dan aan het praktisch toepassen van kunstmatige intelligentie en machinaal leren in sectoren als het nutswezen, media en amusement en zorg. Het big-dataplatform van Target, dat onder meer gebruikmaakt van Hadoop en Apache Spark, verzamelt data van allerlei bronnen. Deze gegevens worden verrijkt met kunstmatige intelligentie en zelflerende algoritmes voor patroonherkenning, voorspelling en classificatie om vervolgens gevisualiseerd te worden.

Het adviesbureau, dat bekend is als begeleider van ict-uitbestedingstrajecten, begeeft zich met de samenwerking op het speelveld van ict-dienstverleners als CGI, Capgemini, Atos, Sogeti, Ordina, IBM en Accenture. 'Veel van onze opdrachtgevers vragen zich af wat ze aan moeten met de grote hoeveelheid data die vandaag de dag beschikbaar is. Hoe zijn die data zinvol te ontsluiten? Door deze bundeling van krachten kunnen we de vragen van onze opdrachtgevers beantwoorden', aldus Maurice Boon, algemeen directeur van Quint Wellington Redwood.

Via de samenwerking met Quint verwacht Gert-Jan van Dijk, directeur Target Holding, meer klanten te binnen te halen. Hij zegt open te staan voor andere samenwerkingen met bijvoorbeeld systeemintegratoren. Target is in 2009 ontstaan uit een publiek-private samenwerking op het gebied van big data. Er werken inmiddels een man of dertig bij het bedrijf uit Groningen.