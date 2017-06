Graydon en Valuemaat helpen MKB met fintech

Dankzij de integratie van de data van Graydon met het platform van Valuemaat, is het voor het mkb een stuk makkelijker geworden om de huidige en toekomstige waarde van de onderneming te bepalen. Het platform beoordeelt het relevante risicoprofiel van een bedrijf en is in staat om niet alleen de huidige waarde van een onderneming te bepalen, maar ook de toekomstige waarde te voorspellen en de winstgevendheid te bepalen.



Gertjan Kampman, ceo van Graydon, onderschrijft het belang van het uitwisselen van kennis om samen tot een innovatie te komen: ‘Graydon is met 129 jaar ervaring in de bedrijfsinformatiemarkt altijd op zoek naar nieuwe manieren om bedrijven te helpen groeien. Door samen te werken met andere partners innoveren we sneller. De dienstverlening van Valuemaat is complementair aan die van Graydon.’



Ook Jelke Schaafsma, ceo en mede-oprichter van Valuemaat, is enthousiast. ‘Wij geloven dat wij met Valuemaat een platform bieden dat klanten in staat stelt om op de beste manier tot zakelijke beslissingen te komen. De data van Graydon is van groot belang voor onze adviezen. De stabiliteit, continuïteit en veiligheid van ons systeem borgen we weer dankzij onze samenwerking met ICT Group.’

Ruim elfduizend bedrijven in Nederland baseren hun bedrijfsbeslissingen op het advies van Graydon. De informatieverstrekker is onderdeel van een internationaal netwerk dat over informatie beschikt over negentig miljoen bedrijven wereldwijd. In ons land heeft het bedrijf een kantoor in Amsterdam.



Valuemaat is in 2015 opgericht door accountants Rob Verbakel en Jelke Schaafsma. De onderneming is gevestigd in Eindhoven.