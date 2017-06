CBS levert data aan onderzoekers RUG

Data challenge

College van bestuur-voorzitter Sibrand Poppema van de Rijksuniversiteit Groningen en Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van het CBS, tekenen op 11 juli een raamovereenkomst voor de start van het Academic Data Center. Voorafgaand aan de ondertekening vindt een minisymposium plaats over de meerwaarde van de samenwerking tussen de RUG en het CBS. Tijdens het symposium worden de uitkomsten van een data-challenge gepresenteerd waarin CBS-medewerkers en RUG-onderzoekers samen vijf cases hebben uitgewerkt.

Degen: ‘Op 10 juli komen verschillende onderzoeksgroepen samen om de cases uit te werken. Tijdens het symposium zullen ze hun bevindingen presenteren. Zo wordt onderzocht hoe met behulp van microdata van het CBS een beter beeld is te verkrijgen van het carrièrepad van alumni. Daarnaast analyseren onderzoekers hoe een living lab vorm is te geven in samenwerking met het CBS en de gemeente Groningen. Hierbij staat centraal hoe een wijkraad bij kan dragen aan participatie in wijken. Tevens wordt gekeken naar de manieren waarop de CBS-microdata beter en efficiënter gebruikt kunnen worden in het onderzoek naar primair en secundair onderwijs. De onderzoekers brengen in kaart welke data ze nodig hebben en hoe het CBS hierbij een faciliterende rol kan spelen. Daarnaast wordt onderzocht naar hoe remote access is in te richten bij het CBS, waardoor onderzoekers met één inlog snel over de microdata kunnen beschikken. Ten slotte wordt hoogstwaarschijnlijk nog gekeken naar hoe de cijfers van het CBS nieuwe inzichten kunnen bieden voor economisch onderzoek.’