Testpeople start Agile-detacheerder Valueminds

Volgens eigenaar en mede-oprichter van Testpeople, Philippe Metz, is er steeds meer vraag naar Agile-rollen als Scrum master, product owner en Agile-coach. 'Daarin zijn we nu al succesvol vanuit Testpeople. Maar met Valueminds gaan we nog meer de diepte in, waarbij ‘learning en developing by doing’ centraal staan', aldus Metz.

Hij vervolgt: 'We spelen hiermee in op de behoefte van onze klanten, waarbij software-ontwikkeltrajecten niet vastliggen, maar voortdurend getest en zo nodig aangepast kunnen worden om te komen tot het beste eindresultaat.'

André Heijstek, die voorheen onder andere werkte als Agile-coach voor Vodafone en Plus Supermarkten, is directeur en mede-oprichter van Valueminds. Hij moet met zijn ervaring het zusterbedrijf van Testpeople vorm gaan geven. Heijstek: 'We leveren mensen die gepokt en gemazeld zijn in hun vak. Ze kennen niet een Agile-trucje; ze denken en doen Agile. Onze medewerkers weten hoe ze met gezond verstand moeten meedenken, meewerken, een multidisciplinair team bouwen en mensen kunnen verbinden en zo nodig moeten bijsturen.' Het bedrijf zoekt nog experts voor versterking en hoopt uiteindelijk door te groeien naar groep van ongeveer 25 man.