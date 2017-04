Oracle koopt ontwikkelplatform Wercker

Met de aankoop van Wercker wil Oracle zijn platform-as-a-service (PaaS)- en Infrastructure-as-a-service (Iaas)-portfolio versterken met een platform waarmee op een snelle manier cloudapplicaties zijn te ontwikkelen. Wercker is gebaseerd op Docker, een opensourceplatform dat gebruikmaakt van softwarecontainertechnologie. Deze technologie maakt het mogelijk een applicatie in een verplaatsbare 'container' te verpakken met al zijn afhankelijkheden (code, runtime, system tools, system libraries) en klaar voor gebruik. Dit vereenvoudigt en versnelt de implementatie van de applicatie, ongeacht de omgeving waarin deze moet komen te draaien.

Wercker, in 2011 opgericht door Micha Hernandez van Leuffen, maakte deel uit van het Rockstart Accelerator startup-programma uit Amsterdam. Ook kreeg het steun vanuit het Mozilla’s WebFWD- programma. In 2013 haalde de toen nog startup de eerste grote financiers binnen: het Amerikaanse Greylock Partners uit Silicon Valley en de Amsterdamse durfkapitalisten Vitulum Ventures en Shamrock Ventures. In de jaren erna staken het Britse Notion Capital en het Nederlandse Inkef Capital nog een aantal miljoenen in het bedrijf om de technologie en de schaalbaarheid verder te ontwikkelen.