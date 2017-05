CNC Machineworks plaatst CAM-deel in JV met Cadac

CNC Machineworks uit Weert splitst haar computer aided manufacturing (cam)-activiteiten af en brengt die onder in een joint venture (jv) met de Heerlense Cadac Group als mede-aandeelhouder. De naam van de joint venture is Cadac Group Digital Fabrication. Roel Raeven, medeoprichter van CNC Machineworks, is bij dat bedrijf vertrokken en is directeur/mede-aandeelhouder van Digital Fabrication.

Met de oprichting van de joint venture zegt Cadac Group haar positie in de Benelux als totaalleverancier van digitale ontwerp- en productieoplossingen te versterken, met name voor onder de werktuigbouwkundige markt. Roel Raeven, directeur van de joint venture, legt uit dat hij samen met Pim van Dijck, de andere oprichter van CNC Machineworks, vorig jaar al nadacht over een splitsing van het bedrijf. Van Dijck zou dan doorgaan met CNC Machineworks, met de nadruk op de service en retrofit van cnc (computer numerical control)-machines. Cnc heeft betrekking op de computergestuurde regeling van werktuigmachines. Met de andere activiteiten - de cam-softwaretak en de in-process-meetsystemen) zou Raeven een nieuw bedrijf beginnen.



'Uiteindelijk meldde Cadac zich; daar werkten wij al mee samen. Die toonde interesse in de cam-activiteiten en daar is de joint venture uitgerold.'

Digital Fabrication Deze nieuwe divisie gaat zich met name richten op het leveren van totaaloplossingen op het gebied van cam. Centraal hierbij staan Autodesk cam-oplossingen, zowel 'integrated cam' (Autodesk HSM en Fusion 360) als standalone (PowerMill en FeatureCAM). Naast deze software levert Cadac Group Digital Fabrication diverse diensten zoals opleiding, implementatiebegeleiding en 'postprocessor development'. De cam-medewerkers van Cadac vallen nu binnen Digital Fabrication-team dat komt te werken in het Cadac Lab in Heerlen. Daar heeft het nieuwe onderdeel onder andere beschikking over een Haas VF1 5-assige bewerkingscentrum waar digitaal ontwerp aan de praktijk kan worden getoetst.

Cadac Cadac Group is al zo'n dertig jaar actief met oplossingen op het gebied van computer aided design (cad) computer aided manufacturing (cam). De oplossingen van Cadac Group vereenvoudigen complexe ontwerpprocessen in de bouw-, engineering- en productie-industrie. Cadac Group is een leverancier van Autodesk-software. Daarnaast ontwikkelt Cadac zelf bim-, productdatamanagement- en op Microsoft SharePoint gebaseerde samenwerkingsoplossingen.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/6018358). © Jaarbeurs IT Media.

? Beoordeel dit artikel Beoordeling: