Vacature-aanbod voor appontwikkelaars daalt

De vacaturewebsite beschikt over ruim een miljoen vacatures, afkomstig van ruim honderd partner jobboards. Het bedrijf analyseerde het aanbod van vacatures voor app-ontwikkelaars in de periode van september 2015 tot augustus 2017. In dit jaar (september 2016 – augustus 2017) zijn er in verhouding vijfhonderd minder vacatures geplaatst dan het jaar ervoor. Dat is goed voor een daling van zestien procent. Bob Uhde, woordvoerder bij Joblift, licht de bevindingen toe.

Hoe is het vacature-aanbod per maand?

'In 2015-2016 was er een groei in het aantal vacatures voor app-ontwikkelaars. Gemiddeld nam het aantal beschikbare banen in die periode met acht procent toe. Deze groei is van 2016-2017 veranderd naar een daling. In die periode zien wij een het aantal vacatures per maand gemiddeld met één procent afnemen.'

Naar welk besturingssysteem is de meeste vraag?

'IOS was het afgelopen jaar iets populairder dan Android. Er werden 1.220 vacatures uitgeschreven voor Android-ontwikkelaars, tegenover 1.304 voor het besturingssysteem van Apple. Ook was er vraag naar app-ontwikkelaars die thuis zijn in beide platformen: in 436 gevallen werd er gevraagd naar zowel kennis van Android als iOS.'

Hoe staat het Windows als besturingssysteem?

'Van de vacatures waarbij naar kennis van meerdere besturingssystemen werd gevraagd, werd in slechts acht vacatures ook de Windows Phone vermeld. Er werden geen banen aangeboden die exclusief op Windows Phone gericht waren.'

In welke stad is de vraag naar appontwikkelaars nog het grootst?

'37 procent van alle vacatures voor app-ontwikkelaars werden het afgelopen jaar in Amsterdam uitgeschreven. De top drie wordt aangevuld door Utrecht en Hilversum. Zij volgend met respectievelijk acht en vijf procent op gepaste afstand.'

In welke stad is de grootste daling te zien?

'Ondanks dat Amsterdam nog steeds de app-hoofdstad van ons land is, is daar de daling in vraag naar app-ontwikkelaars het meest zichtbaar. Hier daalde het aantal vacatures het afgelopen jaar met bijna een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor: van 1.277 naar 972 vacatures.'

Welke bedrijven zoeken de meeste appontwikkelaars?

'Bedrijven die het afgelopen jaar nog wel in app-ontwikkelaars investeerden waren Sogeti, ING en Backbase. Zij zochten met respectievelijk 33, 19 en 13 vacatures naar het grootste aantal app-ontwikkelaars.'