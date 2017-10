Gitlab ontvangt kapitaalinjectie van 17 miljoen euro

Het Utrechtse bedrijf Gitlab, dat softwareontwikkelaars aan projecten laat samenwerken, krijgt een investering van zeventien miljoen euro (twintig miljoen dollar) na een investeringsronde van Google Ventures (GV). Ook lijft het bedrijf WordPress-oprichter Matt Mullenweg in, die plaats gaat nemen in de raad van bestuur.

De investering wordt gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen en ook om softwareontwikkelaars bij een project betrokken te houden als het online staat en bruikbaar is. Zo wil Gitlab ontwikkelaars helpen om hun producten te monitoren en waar nodig snel aan te laten passen.

Het is de derde miljoeneninvestering voor het bedrijf, dat eerder in 2016 17 miljoen euro (20 miljoen dollar) en in 2015 3,3 miljoen euro (vier miljoen dollar) ophaalde.

Kubernetes

In zijn nieuwe rol binnen de Raad van Bestuur gaat Wordpress-oprichter Matt Mullenweg zich focussen op de missie van het bedrijf om een geïntegreerd product voor moderne softwareontwikkelaars te ontwikkelen en een applicatie voor softwareontwikkeling in het open source-systeem Kubernetes te worden. ‘Deze mijlpaal voor Gitlab is vergelijkbaar met de beginperiode van Automattic en Wordpress’, aldus Mullenweg. ‘WordPress moest destijds de strijd aangaan met veel concurrenten en kwam uiteindelijk uit de bus als een succesvol bedrijf, gebaseerd op een open source model. Ik hoop dat ik GitLab kan helpen om dezelfde triomf te bereiken.’



GitLab is een open source-platform waar softwareprogrammeurs met elkaar code kunnen schrijven, controleren en uitrollen. Het bedrijf heeft inmiddels bijna 193 werknemers, die verspreid zijn over de hele wereld. GitLab is in 2011 opgericht door Dmitriy Zaporozhets (cto) en Sytse Sijbrandij (ceo). Onder andere Alibaba, Nasa en ING maken gebruik van Gitlab, dat inmiddels meer dan honderdduizend klanten heeft.