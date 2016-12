Ormer ICT vernieuwt ICT bij terminalbedrijf CCT

Halverwege het jaar 2017 moet de nieuwe werkplek- en serveromgeving opgeleverd zijn. Medewerkers van CCT worden in het traject persoonlijk begeleid. De ict-dienstverlener: 'Zij krijgen bij de overstap naar het nieuwe systeem assistentie en nazorg van een team van specialisten.'



CCT is de afgelopen twaalf jaar gegroeid van een terminalbedrijf met een oppervlak van tien hectare op industrieterrein Moerdijk (in 2004) naar een overslag- en opslagterrein van 38 hectaren. Daar worden de klok rond faciliteiten geleverd voor transport en logistiek van containers, breakbulk en stukgoed. Het complex is voorzien van een short sea terminal en inland terminal ineen.