Deens ProData koopt ICT-detacheerder Eliantie

Nearshoring

Hij verwacht dat klanten door de overname ook zullen profiteren van een nearshorelocatie van ProData in Warschau in Polen. Er komt een tweede Poolse locatie in Krakau. 'In Nederland wordt het steeds lastiger om de juiste ict-professionals te vinden. Door deze Poolse vestigingen van ProData kunnen we ook voor Nederlandse klanten hooggekwalificeerde ict'ers bemiddelen tegen een scherp tarief dat soms de helft lager is.'

Blanken denkt niet dat nearshoring de tarieven van Nederlandse ict'ers onder druk zet. 'Let wel, het gaat hier om ontwikkelaars. Die zijn in Nederland schaars, dus die tarieven blijven hoog. Waar in Nederland maar een paar honderd ontwikkelaars per jaar afstuderen, gaat het in Polen nog om duizenden. Dat drukt daar de tarieven. In Polen is it-ontwikkelaar blijkbaar nog een gewild vak. In Nederland zijn er meer en meer ict'ers die een rol tussen de business en it ambiëren. Maar ontwikkelaars blijven hard nodig om nieuwe dingen te maken.'