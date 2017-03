RDW besteedt werkplekbeheer uit aan Fujitsu

Het contract van vier jaar heeft een optie tot verlenging met nog eens vier jaar. De contractwaarde is niet bekendgemaakt.



Fujitsu tekent voor het beheer van flexibele, efficiënte en gebruiksvriendelijke werkplekken die toekomstbestendig zijn. In een persbericht licht de dienstverlener toe: 'De afgelopen jaren was de RDW zelf verantwoordelijk voor het leveren van de werkplekdienstverlening aan de organisatie, maar mede door de snelle veranderingen in het ict-landschap was dit niet meer effectief.'



Directeur bedrijfsvoering bij de RDW, Zeger Baelde: 'Binnen de RDW kennen we veel typen devices en een diversiteit aan werkplekken. Het werkplekbeheer willen we volledig overlaten aan een externe partner die een expert is op het gebied van werkplekbeheer. Hierdoor kunnen we als RDW meer de focus leggen op de werkzaamheden voor de ict-systemen rond onze kerntaken.'