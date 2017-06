Itelligence Group neemt Goldfish ICT over

Itelligence AG

Itelligence Benelux Holding is onderdeel van het wereldwijd opererende Itelligence AG (5.800 medewerkers verspreid over 24 landen) en biedt oplossingen, diensten en ondersteuning op het gebied van SAP.



Dit jaar ontving Itelligence AG twee SAP Pinnacle Awards (SAP S/4HANA Partner of the Year – Small and Midsize Companies en Digital Marketing Momentum Partner of the Year)

Norbert Rotter, ceo Itelligence AG: ‘Met Goldfish versterken we onze aanwezigheid in de Benelux-regio. We krijgen toegang krijgen tot interessante, snel groeiende klanten, met name in de farmaceutische industrie en de life science- en agrarische sectoren. We zijn blij met de knowhow van de Goldfish-collega’s, die we in de toekomst wereldwijd gaan inzetten.’