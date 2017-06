ICT Group rondt boei van duizend medewerkers

ICT Group uit Barendrecht heeft duizend medewerkers in dienst. Die mijlpaal is behaald via de overname van High Tech Solutions (HTS), een softwareleverancier uit Apeldoorn. ICT Group nam vorig jaar al meerdere bedrijven over, zoals Raster, BMA en Nozhup. Er zijn geen financiële details bekend over de aankoop van HTS.

High Tech Solutions is in 2006 opgericht en levert ict-consultancydiensten in de telecom, gezondheidszorg, beveiliging en productie. Het meent jaarlijks een winst van 2,5 miljoen euro te realiseren. ICT Group en HTS werken al langer samen. Nu kondigt de groep de overname aan. Via de overname voegt ICT Group 25 medewerkers aan het personeelsbestand toe. De ict’ers gaan aan de slag op de machine & systems-tak van ICT Group. Daarmee passeert het de grens van duizend medewerkers. Eind 2016 stond de teller nog op 919 fte.

Overnamepad ICT Group mikt op een autonome groei in combinatie met overnames. Het heeft de afgelopen jaren diverse partijen in binnen- en buitenland overgenomen, zoals Raster (softwaremaker voor industriële automatisering), BMA (Bureau Medische Automatisering) en Nozhup (detacheerder van industriële software- en systeemingenieurs). In 2016 realiseerde het bedrijf uit Barendrecht een omzetgroei van 25 procent. De autonome groei was goed voor acht procent. De resterende zeventien procent van de omzetgroei komt door overnames. De omzet kwam neer op 89,7 miljoen euro en de winst steeg met 41 procent tot vijf miljoen euro.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/6037345). © Jaarbeurs IT Media.

