Iron Mountain en Ingram Micro samen in IT-recycling

Iron Mountain introduceert de Secure IT Asset Disposal (SITAD) in de Benelux. Dat is een dienst voor het hergebruik van en herwinning uit it-apparatuur. De ict-dienstverlener zegt haar activiteiten in een beveiligde en gecertificeerde serviceketen uit te voeren. Distributeur Ingram Micro helpt bij het vermarkten van de dienst.

Binnen het SITAD-programma verwerkt Iron Mountain it-apparatuur. Via hergebruik en herwinning probeert het stort te voorkomen. Jeroen Strik, managing director Iron Mountain Benelux, vertelt dat er in Nederland en België jaarlijks relatief veel apparatuur wordt afgeschreven. Hij constateert dan ook een vraag naar de SITAD-dienst in deze regio. Reden voor Iron Mountain om dit product ook in de Benelux aan te bieden. Strik claimt dat SITAD ‘het antwoord biedt op de trend waarbij it-hardware steeds sneller wordt afgeschreven'. Hiermee doelt hij op de risico van opgeslagen gevoelige informatie, het voldoen aan wet- en regelgeving en het navolgen van het duurzaamheidsbeleid.

Iron Maintain en Ingram Micro Iron Mountain, opgericht in 1951, biedt opslag- en informatie-beheerdiensten. Het Amerikaanse bedrijf beschikt over ruim 1400 kantoren wereldwijd en heeft 21.000 medewerkers in dienst. Ingram Micro distribueert ict-producten en diensten wereldwijd. Het bedrijf bestaat uit divisies voor verschillende productgroepen zoals netwerkproducten, software, pc’s en randapparatuur. Het hoofdkantoor in Nederland staat in Nieuwegein.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/6043664). © Jaarbeurs IT Media.

