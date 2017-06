Vosko ingelijfd door Deense Conscia

Cisco

Ook Edwin Prinsen, algemeen directeur van Cisco Nederland, is in zijn nopjes met de overname.



‘Vosco is een gespecialiseerde Cisco-partner in ons land die focust op kwaliteit. We zijn te spreken over het feit dat de onderneming nu onderdeel wordt van een andere sterke Cisco-partner, namelijk Conscia, die sterk is op het gebied van security en datacenter-technologie van Cisco.’