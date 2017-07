Adifo treedt toe tot Info Support Group

Adifo werd opgericht in 1974, heeft honderd medewerkers en levert gespecialiseerde software en diensten voor de internationale feed- en foodsector. Zowat zeshonderd klanten in meer dan zestig landen gebruiken de software van Adifo. De tools worden ingezet voor het automatiseren en verbeteren van de productontwikkeling, de logistieke afhandeling en de klantenservice bij voedingsproducenten.

Info Support International Group had al sinds 2009 een minderheidsbelang in het bedrijf, maar neemt het bedrijf nu helemaal over. Adifo zal verder gaan als een dochteronderneming van de Info Support International Group. Die laatste heeft 550 medewerkers verdeeld over verschillende vestigingen in Nederland, Duitsland en België.

Info Support stelt dat de gedrevenheid van Adifo, de omzetgroei, de versterking van de marktpositie, de uitbreiding naar Azië en de V.S. en de investeringen in het productportfolio de redenen zijn voor de overname. ‘Adifo brengt een schat aan expertise en ervaring mee’, zegt managing director Marco Braakman van Info Support Group. ‘Door onze kennis en ervaring onderling te delen kunnen we onze gezamenlijke ambities in deze sector waarmaken.’