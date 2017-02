Bedrijfsleiders zien heil in artificiële intelligentie

Geen steun

Inzake digitale ontwikkeling vallen twee zaken op. Enerzijds geloven bedrijfsleiders rotsvast in bepaalde ontwikkelingen en technologieën. Op het vlak van digitale trends denkt 52 procent van de respondenten dat 2017 in het teken zal staan van kunstmatige intelligentie, gevolgd door virtuele assistenten (23 procent) en blockchain (18 procent).



Anderzijds merken bedrijfsleiders hindernissen om op deze trends in te spelen. 'De meeste bedrijven in de Benelux geven aan geen toegang te hebben tot de noodzakelijke steun (58 procent), infrastructuur (54 procent) en competenties (50 procent) om de digitale ontwikkelingen bij te benen', benadrukt Alex Dossche, managing director van Sage België. 'Dit toont aan dat managers geïnformeerd en geholpen moeten worden om optimaal te kunnen profiteren van de vele voordelen die de digitale vooruitgang biedt.'



Naar eigen zeggen om aan deze nood te voldoen lanceert Sage het Forum for Business Builders, een (gratis) online platform dat uitwisselingen tussen ondernemers, experts en beleidsmakers moet helpen stimuleren. Op die manier wil Sage, naar eigen zeggen, bedrijven begeleiden bij de digitale transitie.