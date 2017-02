'Politiek mist visie op robots en onderschat impact'

Vloek of zegen

De hoogleraren benadrukken dat het ook belangrijk is om voor ogen te houden dat robotisering tevens kansen biedt. 'Het is geen kwestie van alleen maar alarmeren. We worden productiever waardoor we nieuw werk kunnen creëren of werk kunnen behouden in Nederland dat anders zou verdwijnen. Robots kunnen ons verlossen van gevaarlijk en ongezond werk en precisie-operaties mogelijk maken waarvoor een mensenhand ongeschikt is. Er zullen nieuwe beroepen ontstaan, die we nu nog niet kennen.'



De ondertekenaars stellen: 'Het grote punt is, dat het van onszelf afhangt of robotisering een vloek of een zegen zal blijken. We hebben een politieke visie nodig om robotisering letterlijk in goede banen te leiden. Dat gaat helaas niet ‘automatisch’.

De hooglereraren van onder meer het Delft Robotics Institute, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University en Vrije Universiteit Amsterdam maken zich zorgen, omdat politieke partijen weinig prioriteit lijken te geven aan zo’n visie. 'We zijn er niet van overtuigd dat de nieuwe coalitie na de verkiezing voldoende en op tijd zal inspelen op de robotsamenleving. Technologie is overal en van invloed op de hele maatschappij, niet alleen op de arbeidsmarkt. Tegelijk heeft de maatschappij ook invloed op hoe technologie zich ontwikkelt. Kortom: het is tijd dat in het nieuwe kabinet een minister voor technologie de dwarsverbanden van de digitale samenleving in concreet beleid effectueert.'