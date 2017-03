CeBIT 2017 van start met Merkel en Abe

Naast software, hardware en diensten is in de hallen veel plek ingeruimd voor ontwikkelingen op het gebied van virtual reality (vr), drones, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, autonoom vervoer en IoT (Internet of Things). Computable doet de komende dagen verslag vanaf de beurs.



Tijdens de openingsceremonie op zondagavond 19 maart spraken onder meer de Duitse Bondskanselier Angela Merkel en de Japanse minister-president Shinzo Abe. Partnerland Japan liet tijdens de ceremonie een dansvoorstelling zien waarbij beeldeffecten en augmented reality voor een futuristisch schouwspel tevoorschijn tovereden. Het land toont op de beurs ook robottoepassingen die in het sterk vergrijsde land allerlei zorgtaken voor ouderen op zich nemen.



Bij de opening valt op dat de beurs de presentaties in een hipper jasje giet. CeBIT heeft de laatste jaren veel concurrentie gekregen van andere beurzen, zoals de CES in Las Vegas (Consumer Electronics Show) en Mobile World Congres (MWC) in Barcelona. De aandacht voor CeBIT, die zich alleen op de zakelijke markt richt, leek naar de achtergrond te zijn verdwenen. Beursorganisator Deutsche Messe weet de boodschap van innovatie en vernieuwing in de zakelijke ict echter steeds flitsender te verpakken. Bovendien is er een uitgebreid seminar-programma dat gericht is op jongeren en startups.