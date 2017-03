Huishoudens steken 1 miljard in slimme apparaten

Volgens de onderzoekers heeft drie op de tien huishoudens in Nederland (29 procent) één of meerdere smart home apparaten. Die huishoudens hebben tot nu toe 350 miljoen euro besteed aan slimme huishoudelijke apparaten, zoals robotstofzuigers of wasmachines met app-bediening. Bijna een kwart van de bestedingen gaat naar producten voor beveiliging en veiligheid (240 miljoen euro). Dat zijn bijvoorbeeld ip-camera's en beveiligingssystemen die een verbinding met internet hebben. De bestedingen aan slimme verlichting en schakelaars komen uit op zo'n 180 miljoen euro.



Slimme thermostaten vertegenwoordigen volgens de onderzoekers de hoogste marktwaarde van alle smart home-apparaten. Ze ramen die waarde op 150 miljoen euro. 'Hiermee levert deze smart home toepassing de grootste bijdrage aan de totale besteding. Twee op de drie huishoudens hebben de slimme thermostaat gekregen bij hun abonnement en 33 procent heeft zelf meebetaald. Dat betekent dat energieleveranciers zelf investeren in de adoptie van slimme thermostaten of de kosten via een abonnement doorberekenen', aldus de onderzoekers in een toelichting. Slimme beveiligingssystemen vertegenwoordigen een waarde van 115 miljoen euro. De top drie wordt aangevuld door slimme verlichting (107 miljoen euro).



De resultaten uit de Smart Home Monitor 2017 zijn tot stand gekomen door een onderzoek onder het Multiscope online consumentenpanel, waarbij ongeveer 5500 respondenten het onderzoek volledig hebben ingevuld.