Progress koopt voor 30 miljoen dollar IoT-platform DataRPM

Progress, leverancier van ontwikkelomgevingen voor zakelijke softwareapplicaties, neemt DataRPM over. DataRPM is specialist in zelflerende en voorspellende onderhoudssystemen voor industriële bedrijven en beschikt over een onderhoudsplatform voor Internet of Things-toepassingen in de industrie. Progress telt dertig miljoen dollar (bijna 28 miljoen euro) neer voor het bedrijf uit DataRPM uit Silicon Valley.

DataRPM beschikt over een cognitief (zelflerend) en voorspellend (predictive) onderhoudsplatform voor de industrie. Het gaat om applicaties die voorspellen wanneer onderdelen van een machine vervangen moeten worden voordat ze defect raken en de machine uitvalt.



Doordat onderdelen van de machines via sensoren en internet met het platform verbonden zijn, worden onderhoudskosten omlaag geschroefd. Dat gebeurt bijvoorbeeld doordat onderhoud niet volgens een vast periodiek stramien plaatsvindt, maar alleen gebeurt als dat nodig is op basis van de analyse van data van die machine. Op basis van voorspellende modellen en realtime-informatie van de mechaniek wordt besloten om onderdelen te vervangen.



Volgens DataRPM is er met hun onderhoudsplatform ook te besparen op energiekosten en brandstof, doordat de bezetting en afstelling van machines op afstand gemonitord en verbeterd worden.

Maintenance Door het terugbrengen van de downtime van industriële apparatuur moeten ook bedrijfsrisico's verminderen en garantieclaims omlaag gaan. Het maintenance-platform van DataRPM wordt onder meer gebruikt in de auto-industrie, door producenten van telecom-, ict- en netwerkapparatuur en in de petrochemische industrie.



Progress springt met de aankop van DataPRM in op de trend dat steeds meer industriële installaties gekoppeld zijn aan internet. Daardoor is de apparatuur op afstand te beheren. De data die verzameld wordt, biedt allerlei inzicht in de werking van de machines en onderhoud.

Dit artikel is afkomstig van Computable.nl (https://www.computable.nl/artikel/5989849). © Jaarbeurs IT Media.

? Beoordeel dit artikel Beoordeling: